TÜVTÜRK muayenesine ekstra ücret geldi! Sürücüler makbuzu eline alınca gördü

Düzenleme: Esma Karayel
TÜVTÜRK muayenesine ekstra ücret geldi! Sürücüler makbuzu eline alınca gördü

TÜVTÜRK araç muayenesine giden sürücüler, makbuzlarında ekstra bir ücret alındığını gördü.

Aracını TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götüren sürücü verilen makbuzda ekstra bir ücret kesildiğini görünce isyan etti.

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Kredi kartıyla ödemesini yapan vatandaş, makbuzda kredi kartı hizmet bedeli(Ödeme Kuruluşu Hizmet Bedeli) olarak ekstra 147 lira alındığını söyledi.

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Aracına muayene hizmeti olarak yaklaşık 2 bin lira ödeme yaptığını söyleyen vatandaş, “Şimdi bunların gerçekten bu paraya ihtiyacı var mı merak ediyorum. Yazık günah, arabayı göster Şu arabaya 2 bin liraya yakın para ödedik sadece muayenesine, ekstradan egzoz muayene ücreti ve üzerine bir de kredi kartı hizmet bedeli” ifadelerini kullandı.

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İşte TÜVTÜRK muayene istasyonuna aracını götüren vatandaşın yaptığı açıklamalar:

“MUAYENE İSTASYONLARI PARA BASIYOR”

Bilin bakalım ben neredeyim? Türkiye’nin en pahalı tüneli muayene istasyonundayız arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Türkiye’de bankalardan sonra en fazla kazanan kurum burası. Muayene istasyonları harbiden para basıyor. Devasa para dönüyor burada.

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“KREDİ KARTI ÖDEMESİNE 147 LİRA EKSTRA ÜCRET ALINIYOR”

Şimdi biz bugün muayene yaptırmaya geldik ama ekstra bir şey gördük. Kredi kartı hizmet bedeli var burada. Ödeme kuruluşu hizmet bedeli 122 lira, KDV’si 24 lira yani 147 lira. Bizden ekstra kredi kartı çektik diye para aldılar. Kurum zaten para basıyor, yetmiyor kredi kartından ekstra hizmet bedeli 147 lira alıyor.

“ŞU ARABAYA 2 BİN LİRAYA YAKIN MUAYENE ÜCRETİ VERDİM”

Şimdi bunların gerçekten bu paraya ihtiyacı var mı merak ediyorum. Yazık günah, arabayı göster Şu arabaya 2 bin liraya yakın para ödedik sadece muayenesine, ekstradan egzoz muayene ücreti ve üzerine bir de kredi kartı hizmet bedeli. Yorumlar sizin.

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