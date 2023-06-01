Yavaşlayan akıllı telefon hızlandırılabiliyor. Bu üç yöntemi deneyin

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Akıllı telefonlar uzun bir kullanımın sonucunda olumsuz durumları ortaya çıkarır. Cihaz amanla yavaşlar.

Eğer iPhone kullanılıyorsa ve artık çok yavaşladıysa bazı basit yöntemlerle telefon hızlandırılmaktadır.

1-TARAYICI VERİLERİ TEMİZLENMELİ

iPhone’u hızlandırmak için en iyi yöntem internet tarayıcısını temizlemektir. Safari ya da Google Chrome kullanılıyorsa önbellek temizlenmelidir.

Safari'de tarayıcı verilerini temizlemek için Ayarlar'a gidip Safari seçilir.

Sonrasında Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle seçeneğine dokunulur.

Google Chrome kullanılıyorsa, uygulamayı açılır ve Ayarlar > Gizlilik > Tarama Verilerini Temizle'ye gidilir. Verileri temizlemeden önce çerezleri, site verilerini ve önbelleğe alınmış dosyaları seçmek gerekir.

2-AÇIK SEKMELER KAPATILMALI

Açık sekmeler varsa düzenli olarak kapatmak gerekir. Telefon hala yavaşsa lisanslı ve güvenilir bir antivirüs programı yüklenmelidir.

3-GEREKSİZ DOSYALARI YEDEKLEYİP SİLİN

Telefondaki gereksiz dosyaları yedekleyip silmek RAM’i açar ve daha hızlı çalışmasını sağlar. App Store’da ücretsiz olarak sunulan Battery Saver gibi bazı uygulamalar gereksiz verileri temizler ve telefonu hızlandırır.