Yavru ayı Samanlı Dağları eteklerinde 2 metrelik boş havuza düştü: ‘Beni kurtarın’ diye gözümüzün içine bakıyordu

Kocaeli’de bir yavru ayı ormanda bulunan içi boş havuza düştü. Ayıyı kurtaran ekipte yer alan veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, “Merdiveni koyduk, o da tırmanarak çıktı. Ayı yavrusu ‘beni kurtarın’ diye gözümüzün içine bakıyordu” dedi.

KAYNAK: DHA
Yavru ayı Samanlı Dağları eteklerinde 2 metrelik boş havuza düştü: ‘Beni kurtarın’ diye gözümüzün içine bakıyordu

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kirazdere mevkisinde Samanlı Dağları eteklerinde boş bir beton havuzda meydana geldi. Yaklaşık 2 metre derinliği bulunan boş havuza düşen ve çıkamayan yavru ayının sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yavru ayının annesinin yakınlarda bulunması nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından merdivenin havuza indirilmesi sonucu yavru ayı merdivenden tırmanarak ormana doğru gitti.

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“ANNE BİZİM İÇİN BİR TEHDİT UNSURUYDU”

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, “Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü bize Samanlı Dağlarında havuza düşmüş bir yavru ayının olduğu vakasını bildirdi. Biz de bölgeye intikal ettik. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri buradaydı,

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Ormanya ekipleri ile beraber katılım sağladık. Jandarma ekiplerimiz bizlerin güvenliğini sağladı, çünkü bölgede aynı zamanda havuza düşmüş yavru ayının annesi de vardı. Bu anne bizim için bir tehdit unsuruydu. Ne kadar yavruyu kurtarmak istesek de bizlerin de burada can sağlığı söz konusu. Dronlar ile bölgenin iyice araştırılmasını sağladık. Yapacağımız operasyonun şeklini belirledik." dedi.

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"BENİ KURTARIN’ DİYE GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKIYORDU"

Orman içindeki havuzun soru işareti doğurduğunu belirten Nalkıran, "Havuz 2 metre kadar derinliğinde, gayet geniş bir havuzdu. Ormanın içerisinde böyle bir havuzun olması aklımıza soru işaretleri getirdi. Onun araştırmasını belediye ekipleri kendilerince yapılacağını bize bildirdi. Öncelikle havuza merdiven indirmeden önce yavrunun sağlığıyla ilgili bir problemi olup olmadığını iyice araştırdık.

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Çünkü oraya düştüğü zaman bir yerini sakatlamış olabilir, bir yerinde kanama olmuş olabilir. Farklı bir tablo başımıza gelmiş olabilir diye incelememizi yaptık. Sağlığında herhangi bir probleminin olmadığını düşündüğümüz zaman merdiveni koyduk zaten yavru ayı ‘beni kurtarın’ diye gözümüzün içine bakıyordu. Merdiveni koyar koymaz kendisi tırmanarak ormanın içine annesinin ve kardeşinin yanına koşarak bizden uzaklaştı” diye konuştu.

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