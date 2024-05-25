Yavru ayıya cazip teklif: "Gel sana bal vereyim"

Kaynak: İHA
Yavru ayıya cazip teklif: "Gel sana bal vereyim"

Sivas’ta bir vatandaş, yol kenarında karşılaştığı yavru ayıya bal teklif etti.

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy köyünden kent merkezine gitmekte olan köy muhtarı Hasan Yaralı, yolculuğu sırasında Pusat Barajı civarında yavru bir ayıyla karşılaştı. Otomobiliyle ilerlerken yol kenarında gördüğü yavru ayıyı cep telefonu ile görüntüleyen Yaralı, ayıya seslenerek onu bal yemeye davet etti.

Muhtar Hasan Yaralı’nın yavru ayıya yönelik sözleri ve teklifi, sosyal medyada görenleri güldürdü. Yaralı, “Korkma gel sana bal vereyim, bak boş yerimde var gel seni okula götüreyim” diyerek yavru ayıya seslendi. Bu sıcak ve esprili diyalog, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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