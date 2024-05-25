Tekirdağ'da oluklu kertenkele görüldü

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da oluklu kertenkele görüldü

Tekirdağ’da sıcak havaların başlamasıyla birlikte yılana benzerliğiyle dikkat çeken 'Oluklu kertenkele’ doğada sıkça görülmeye başlandı.

Süleymanpaşa ilçesinde sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte doğada yılana benzeyen 'Oluklu kertenkele' görülmeye başlandı. Son olarak Akkaya sahilinde kendini gösteren bir oluklu kertenkele, meraklı bakışlar arasında dolaştı.

Vatandaşlar, sahilde sürünerek gezen oluklu kertenkeleyi ilgiyle izledi ve fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Zararsız olan bu kertenkele türü, meraklı bakışlar arasında bir süre sahilde gezindikten sonra gözden kayboldu.

Hayvan severler, oluklu kertenkelenin zararsız olduğunu ve öldürülmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı. Doğaseverler, bu türün ekosisteme olan faydalarını vurgulayarak, korunması gerektiğine dikkat çekti.

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