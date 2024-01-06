Yavuz Selim Kıran, Aile Bakan Yardımcılığı'na atandı: Erdoğan'ın konuşmalarını hazırlayan ekipteydi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iki bakanlığa yeni bakan yardımcısı ataması yapıldı.

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir Polat, Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINI HAZIRLAYAN EKİPTEYDİ

Yavuz Selim Kıran, Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görev yapmıştı. Kıran, Erdoğan’ın konuşmalarını hazırlayan ekibin içinde yer alıyordu.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği‘nde Egemen Bağış’ın müşavirliği görevini üstlenen Kıran, daha sonra sırasıyla; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Kıran, Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın çalışma ekibinde yer alarak Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı dahil çeşitli görevlerde bulundu.

2018 Genel Seçimleri’nde AKP'den Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018’de ise Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirildi.

Kıran, son olarak 2022 yılında Zagreb Büyükelçisi olarak atandı.