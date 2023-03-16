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Yaya geçidinde durmayan araçları durduruyor. Sürücüler hemen frene basıyor

İzlanda'da yapılan 3 boyutlu yaya geçidi araçların yavaşlamasını ve durmasını sağlıyor.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:39
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Yaya geçidinde durmayan araçları durduruyor

Yaya geçidinde durmayan araçları durduruyor. Sürücüler hemen frene basıyor
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İzlanda’da üç boyutlu yaya geçidi, optik yanıltma sağlayarak araçların önce yavaşlamasını sonra durmasını sağlıyor.

Ülkenin İsafjöndur kentindeki trafik işaretleri üreten Vegamalun adlı şirket son zamanlarda araç sürücülerinin yaya geçitlerinde gereken duyarlılığı göstermeyip durmamalarını engellemek için yeni bir yöntem geliştirdi.

Yaya geçitlerini 3D özelliği ile boyayan şirket sürücülerin optik yanıltma ile beyaz şeritlerin yüksek görülmesini sağlıyor. Sürücüler bunu ilk aşamada bir barikat gibi görerek hemen frene basıp yavaşlıyorlar. İzlanda hükümeti İsafjöndur’da başlayan bu yayalar için sağlıklı uygulamanın bütün ülkeye yayılması için girişimlerde bulunacağını açıkladı.

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