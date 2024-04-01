Yaya geçidinde feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: İHA
Yaya geçidinde feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Bursa’da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna bir otomobil çarptı. Kaza sonucunda anne yaşamını yitirdi, çocuklar ise yaralandı.

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen kazada, Recep Ö. kontrolündeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Tuba Çival ve 2 çocuğuna çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Tuba Çival’a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, daha sonra anne ve çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Recep Ö. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, ağır yaralı anne, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin, kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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