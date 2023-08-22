Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden geçerken bir otobüsün çarptığı vatandaş yaralandı

KAYNAK: İHA
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı

Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinden geçerken yolcu otobüsünün çarptığı vatandaş yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri Çorlu Otogarı girişinde meydana geldi. Tekirdağ Caddesi’nden otogara sapan Erdal Gürbüz idaresindeki 59 KS 211 plakalı yolcu otobüsü, yaya geçidinden geçen İremnaz İnler’e çarptı.

aw013644-02.jpg

aw013644-03.jpg

Kaza sonrası yaralanan yaya İremnaz İnler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Sinem Kobal'dan annelik itirafı Magazin
Sinem Kobal'dan annelik itirafı
İşçilere hakaret eden müdürü Ankara Belediyesi görevden aldı Güncel
İşçilere hakaret eden müdürü Ankara Belediyesi görevden aldı
Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı Güncel
Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı
Galatasaray tecavüzden suçlanan Greenwood'u istiyor Spor
Galatasaray tecavüzden suçlanan Greenwood'u istiyor
Uğur Dündar 79 yaşında sağlıklı kalmasının sırrını açıkladı. 'Banıp banıp yiyorum' dedi Güncel
Uğur Dündar 79 yaşında sağlıklı kalmasının sırrını açıkladı. 'Banıp banıp yiyorum' dedi
Valilikten hayati uyarı Güncel
Valilikten hayati uyarı
Irak’tan ‘Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti önemli bir fırsat’ açıklaması Dünya
Irak’tan ‘Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti önemli bir fırsat’ açıklaması