Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaza, önceki gün Azdavay ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde okula gitmek isteyen 7 yaşındaki E.N.S., yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Bu sırada caddede seyir halinde olan Kadir O. idaresindeki 14 KD 852 plakalı otomobil, E.N.S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.N.S., aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde dondurma olan çocuğun, koşarak karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Caddeden geçen otomobil ise duramayarak çocuğa çarpıyor.