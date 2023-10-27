Yaya geçidini kullanan motosikletli ağır yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Yaya geçidini kullanan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet D. (63) idaresindeki 07 AZB 050 plakalı motosiklet ile ana yolda seyir halinde olan Bilal A. idaresindeki 07 LE 998 plakalı otomobil çarpıştı.

aw062989-01.jpgMeydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet D. motosikletin sürüklenmesi sonucu savrularak başından ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw062989-03.jpg İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılmasının ardından yapılan inceleme sonucu ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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