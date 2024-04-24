Yaya ve sürücünün tekme tokatlı yol verme kavgası kamerada

Arnavutköy'de gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir araç sürücüsü ile yaya arasında yol vermeme tartışması yaşandı. Araç sürücüsü, kullandığı aracı park ettikten sonra yayayla tartışmaya devam etti. Devam eden tartışma yerini tekme tokatlı kavgaya bıraktı. Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Şahıslar, kavganın şiddetiyle caddeye doğru yuvarlandılar. O esnada yoldan geçen bir İETT otobüsünün önüne atlayan şahıslar, ezilmekten kıl payı kurtuldular. Yaşanan ilginç kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.