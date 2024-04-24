Yaya ve sürücünün tekme tokatlı yol verme kavgası kamerada

Kaynak: İHA
Yaya ve sürücünün tekme tokatlı yol verme kavgası kamerada
Arnavutköy’de seyir halinde olan bir araç sürücü ile yaya arasında yol vermeme kavgası çıktı. Birbirine tekme, tokat saldıran şahıslar İETT otobüsünün altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Arnavutköy'de gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir araç sürücüsü ile yaya arasında yol vermeme tartışması yaşandı. Araç sürücüsü, kullandığı aracı park ettikten sonra yayayla tartışmaya devam etti. Devam eden tartışma yerini tekme tokatlı kavgaya bıraktı. Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Şahıslar, kavganın şiddetiyle caddeye doğru yuvarlandılar. O esnada yoldan geçen bir İETT otobüsünün önüne atlayan şahıslar, ezilmekten kıl payı kurtuldular. Yaşanan ilginç kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

screenshot-186.jpg

Son Haberler
Soğanları satamayınca bedava yaptı üç bin kişi tarlayı talan etti. Ülkenin getirilen hali bu... Ekonomi
Soğanları satamayınca bedava yaptı üç bin kişi tarlayı talan etti. Ülkenin getirilen hali bu...
Küçük çocuğun 23 Nisan kutlamasına eşlik eden esnaf kalpleri ısıttı Video
Küçük çocuğun 23 Nisan kutlamasına eşlik eden esnaf kalpleri ısıttı
Erman Toroğlu haksız çıkınca çıldırdı. Apar topar canlı yayına bağlandı Spor
Erman Toroğlu haksız çıkınca çıldırdı. Apar topar canlı yayına bağlandı
Gökten 5 ilimize çamur yağacak. Meteroloji uyarı üstüne uyarı yaptı Yaşam
Gökten 5 ilimize çamur yağacak. Meteroloji uyarı üstüne uyarı yaptı
Mardin’de devrilen traktörün sürücüsü öldü Yerel Haberler
Mardin’de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Babanın düğünde yaptığı konuşma duygulandırdı 'Onu lütfen incitme' Video
Babanın düğünde yaptığı konuşma duygulandırdı 'Onu lütfen incitme'