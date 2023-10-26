Yayladaki ahşap evler cayır cayır yandı

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Alpağut Yaylası'nda sabah saatlerinde çıkan yangında 2 ahşap ev tamamen alev alev yandı. Yangının sıçradığı bir ahşap evde ise maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Yayladaki ahşap evler cayır cayır yandı

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 09.30 sıralarında Seben’e bağlı Alpagut Yaylası'nda, bir çobanın kaldığı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çobanın kaldığı evde yangın çıktı.

Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, 2 ahşap eve daha sıçradı. Yaylada kalan vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Seben’den itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ve AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 ahşap yayla evi tamamen kullanılmaz hale geldi, 1 evde ise hasar oluştu.

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