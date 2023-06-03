Yaz gelmeden mutlaka önleminizi alın. Bu gıdaları tüketenlere sivrisinekler yaklaşmıyor

Sıcak havaların gelişiyle birlikte sivrisinekler gün yüzüne çıkmaya başladığı biliniyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda bazı gıdaların tüketilmesi sivrisineklerin insanlara yaklaşmasına engel olurken, tüm yaz boyunca sivrisineklerden uzak kalmanıza katkı sağladığı bildirildi.

Bazı besinlerin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan kokudan rahatsız olan sivrisineklerin, koku dolayısıyla kişiden uzak durduğu ifade edildi.

İŞTE SİVRİSİNEKLERDEN UZAK DURMANIZA YARDIMCI OLACAK O BESİNLER...

Son derece güçlü bir baharat olan zencefil, insan sağlığına son derece faydalı bir baharat türü olurken aynı zamanda sivrisineklerin uzak durmasına yardımcı olduğu vurgulandı.

Antioksidan açısından kuvvetli bir gıda olan sarımsak, insan sağlığı açısından son derece faydalı bir gıda olurken aynı zamanda sivrisineklerden uzakta kalmanıza yardımcı olduğunun altı çizildi.

Yaz aylarında en çok tüketilen sebzelerden bir tanesi nane olurken, sivrisinekler nane kokusunda da uzak durulması gerektiğinin altı çizildi.

Limon ve limonotu da sivrisineklerin en hoşlanmadığı kokular arasında yer almaktadır. Limon dilimleri ya da limonotu yağıyla sivrisinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.