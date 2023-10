Yaz kış üşüyenlerin derdine derman olacak mucize ortaya çıktı. Kansızlara müjde

Editör: Erkavim Yıldırım

Doğru beslenmenin çok önemli olması sağlıklı yaşamı olumlu etkilediği biliniyor. Kan seviyelerini normalleştirmek için belirli yiyecekleri düzenli bir şekilde tüketmek fayda sağlayabileceğinin altı çizildi.

İşte kan seviyelerini iyileştirmede etkili olan bazı gıdalar…

Kan sağlığı için beslenme: Kan değerlerini düzeltmek ve sağlıklı kalmak için beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Kan değerlerinizi iyileştirecek bazı besinler şunlardır:

Demir kaynağı kırmızı et: Demir eksikliği kan hastalıklarına yol açabilir. Bu hastalıkları önlemek veya tedavi etmek için demir bakımından zengin gıdalar yemelisiniz. Kırmızı et ve kırmızı et ürünleri demir içeriği yüksek gıdalardır.

Yumurta hem demir hem B12 vitamini içerir: Yumurta hem demir hem de B12 vitamini açısından zengindir. Bu iki madde kan hücrelerinin üretiminde önemlidir. Ayrıca yumurta kaliteli protein kaynağıdır ve vücudun ihtiyacı olan aminoasitleri sağlar.

Yeşil yapraklı sebzeler folat bakımından zengindir: Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler folat içerir. Folat da kan hücrelerinin üretiminde rol oynayan bir vitamindir. Bu sebzeleri salata veya yemek olarak tüketerek kan değerlerinizi dengeleyebilirsiniz.

Kuru baklagiller demir, folat ve protein kaynağıdır: Mercimek, nohut, fasulye gibi kuru baklagiller hem demir hem de folat açısından zengindir. Ayrıca protein içerirler. Bu nedenle düzenli olarak kuru baklagil yiyerek kan değerlerinizi destekleyebilirsiniz.

C vitamini demir emilimini artırır: C vitamini portakal, mandalina, çilek gibi meyvelerde bulunur ve demir emilimini artırır. Eğer demir eksikliğiniz varsa bu meyveleri bol bol yemeniz gerekir. Sağlıklı yaşam sadece doğru beslenmekle olmaz. Aynı zamanda düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyumak ve stresten uzak durmak da sağlığınız için önemlidir.