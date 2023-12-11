Yaz Saati Uygulamasının Yarattığı Zorluk: Zifiri Karanlıkta Okula Giden Çocuk Ayakta Uyudu

Yaz saati uygulamasının sürdürülmesi, sabah saatlerindeki karanlık atmosferi beraberinde getirerek günlük yaşamı etkiliyor. Bu durumdan etkilenen bir çocuk, okula gitmek için zifiri karanlıkta yola çıktı ve annesiyle birlikte markete uğradı. Günün erken saatlerinde yaşanan bu olayda, çocuğun ayakta uyuması dikkat çekti. Yaz saati uygulamasının sabah saatlerindeki günlük rutini nasıl etkilediği konusundaki bu olay, ebeveynlerin ve çocukların yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.