Yaz ve kış mevsiminde cilt bakımı nasıl yapılmalı? Cilt tipine göre adım adım aşamalar

Cilt bakımı yaparken hem mevsim hem vücut tipi büyük önem taşır.

Yaz mevsiminde cilt tipine göre bakım şöyle yapılır:

1- Kuru ciltler için yaz mevsiminde cilt bakımı: Kuru ciltler yaz mevsiminde en kolay bakım yapılan cilt tipidir. Ancak güneş ışınlarından cildi korumak gerekir. Aksi halde ciltte lekelenmeler meydana gelir. Bu mevsimde kuru ciltli kişiler yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmamalı. Yüze makyaj yapıldıysa mutlaka cilt temizleme ürünleri gün sonunda yüze uygulanmalı ve bakım ürünleri nemlendirme özelliği göstermelidir.

2- Karma ciltler için yaz mevsiminde cilt bakımı: Bakım malzemesi alırken en şanslı olan cilt tipidir. Bu cilde sahip kişiler, genel olarak yağlı ve kuru bir cilde sahip olduğu için dengeleme oranı yüksek ürünler ile cilt bakımını yerine getirmelidirler. Karma cilde sahip kişiler, fazla sebum üretimini dengelemek adına daha su bazlı ürünler tercih etmeliler. Cilt için uyumlu tonik kullanmalılar. Kullanılmadığı durumda özellikle T bölgesinde yağlanma ve parlama görülür.

3- Yağlı ciltler için yaz mevsiminde cilt bakımı: Aslında yaz mevsiminde en bakılması zor cilt yağlı cilttir. Yağlı ciltler yapısı açısından neme doyduğu için yaz mevsiminde rahatlatılmaya ihtiyaç duyar. Dolayısıyla yağlı cilde sahip kişilerin yağ dengeleyici cilt bakım ürünleri, bu mevsimde en fazla tercih edilecek ürünlerden olmalıdır. Fazla sebum üretimini azaltmak ve yağlanmayı kontrol altında tutmak için özel olarak üretilen tonikler, yüz yıkama jelleri, cilt bakım ürünleri kullanılmalıdır.

Kış mevsiminde cilt tipine göre bakım şöyle yapılır:

Aslında kış mevsiminde tüm ciltler için önemli olan şey, vücudun su dengesini doğru sağlamak ve nem oranını dengelemektir. Sağlıklı beslenmenin de oldukça önem taşıdığı bu noktada yapılması gerekenler şunlardır:

Bol bol su içilmeli.

Eller yıkandıktan sonra ve her duş sonrasında mutlaka cilt nemlendirilmeli.

Mümkün olabildiğince sıcak su ılık su ile değiştirilmeli.

Kışın da cilt tarafından duyulan güneş ışınları için güneş kremi kullanılmalı.

Eller için eldiven sahibi olunmalı.

A,C ve E vitamini alınmalı.

Havasız ortamlarda bulunulmamalı, yaşanılan ortam sık sık havalandırılmalı.