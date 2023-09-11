Yazık oldu Burak Yılmaz'a. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ- YENİÇAĞ

Bizim kulüplerdeki (Hepsinden bahsediyorum) yöneticilerin akıllarından ne geçiyor, kestirmek zor.

Çok enteresan hareketler yapabiliyorlar. İnanılmaz (!) transferlere imza atabiliyorlar.

Duyunca insanın aklı karışıyor.

Bunu neden yaptıklarını sonra kendileri de anlatamıyorlar.

Bakın geçmişe. Böyle binlerce transfer göreceksiniz.

Altında ince işler aramayın!

Ben aramıyorum!

Neme lazım, o işleri kurcalamıyorum!

Ama Beşiktaş'ın Gökhan İnler'le anlaştığını duyunca dayanamadım. Kendisi de açıkladı zaten anlaştığını. Benim de aklıma sorular geldi, sormadan duramadım.

Gökhan İnler kaç yaşında? 39. Neredeyse 40'a girecek. Bir yıl futbol oynayacakmış Beşiktaş'ta, sonra da jübilesini Beşiktaş formasıyla sportif direktör olacakmış? Neden? Nereden çıktı bu?

Madem 39 yaşındaki Gökhan İnler futbol oynayabilecek de... Kaç yıl bu kulüpte forma giyen, taraftarların gözbebeği haline gelen Quaresma'nın ne suçu vardı. O kadar mesaj gönderdi. Neden? Yaşlı diyorsanız o da 39 yaşında. Onun başı kel mi?

Burak Yılmaz katıldı bu takıma teknik ekipte. Daha geçen sezon top oynuyordu. O da oynasaydı bir yıl daha. Hem yaş olarak Gökhan İnler'den de küçük. 38'inde. Yazık oldu bir yılına! Belki bir kaç tane de gol atardı. Neden oynatmadınız? Yaşlı diye mi?

Ben Beşiktaş'ın kendi yetiştirdiği değerlerine neden bu kadar mesafeli durduğunu anlayamıyorum. Sportif direktörlük yapacak Beşiktaş'ın içinden yetişen kimse yok muydu?

Gökhan İnler de Beşiktaş'ta oynadı diyorsanız 6 yıl önce şöyle bir geçmiş. Bunun yanında yıllarını Beşiktaş'a vermiş, Beşiktaş'la özdeşleşmiş isimler var. Sayayım mı?

Ali Gültiken diye başlayayım mı? Feyyaz Uçar diye devam edeyim mi? Gerisini söyletmeyin bana. Yabancı dilse yabancı dil. Futbolsa futbol. Kültürse kültür. Beşiktaşlılıksa Beşiktaşlılıklarını ben bile tarif edemem. O halde... Gökhan İnler niye?

"Bu bir yıllık süreçte Gökhan İnler'e transfer parası ödenecek mi?" diye de soracaktım. Vazgeçtim. Hadi sormayayım. Ama yukarıdaki soruları sordum bir kere. Kestane kebap, acele cevap.