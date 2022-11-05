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Türk Lirası bu kez de Irak dinarı karşısında direnemedi. Yazık; ülkeyi bu duruma kim getirdi?

Türk lirasının tarihi değer kaybı devam ederken Iraklılar, para birimleri Irak dinarının lira karşısında kazandığı değeri fırsat bildi, alışveriş için Türkiye'yi aşındırdı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 09:48
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Yazık; ülkeyi bu duruma kim getirdi? Türk Lirası bu kez de Irak dinarı karşısında direnemedi

Türk Lirası bu kez de Irak dinarı karşısında direnemedi. Yazık; ülkeyi bu duruma kim getirdi?
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Bir zamanlar Türk Lirası karşısında Irak dinarının değersiz olması nedeniyle Türkiye’den Irak’a sınır illerinden alışverişe gidilirken şimdi ise her şey tersine döndü.

Gazete Duvar'dan Şirin Bayık'ın haberine göre, Irak’tan Türkiye’ye alışveriş için geçişler başladı. Özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden sınır ilçelerine talep yaşanıyor. Iraklılar, Zaho ve Duhok gibi kentlerden Cizre ve Silopi’ye alışveriş için geliyor.

EN ÇOK ET TAVUK ALIYORLAR
Cizre çarşısı da Iraklıların en çok uğradığı yerlerden. Bu çarşıda Iraklılar en çok et satışı yapan dükkanlardan alışveriş yapıyor. Çarşının başında bulunan tavukçuda her ürünü görmek mümkün. Nedeni sorulduğunda Iraklıların son zamanlarda en çok tavuk ve et aldığını bu yüzden müşteriler gelmişken diğer ürünleri de alsınlar diye raflara başka ürünlerin de konulduğu söyleniyor.

Türk Lirası günden güne erimeye devam ediyor. Dolar/euro karşısındaki değer kaybına leva da eklenmişti. Bunun sonucu olarak Bulgaristan sınırı olan Edirne’de Bulgarlar alışverişe akın etmişti.
 

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Reisim Atatürk
5.11.2022 10:15
Vah ülkem vah kimlerin eline kaldı.  
 
Yok Canim
5.11.2022 10:04
Cozum kolay. Arka kapidan bir miktar Irak Dinar'i satip dusururuz Arab'in parasini.  
 
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