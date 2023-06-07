Yazın en sık yapılan 3 beslenme hatası

Yazın gelmesiyle birlikte beslenmede hatalar yapılıyor. Beslenmedeki hatalar insanların sağlığından olmasına neden olduğu biliniyor. Bu süreçte uzmanı, yazın en sık yapılan 3 beslenme hatasını açıklayarak uyarılarda bulundu.

İŞTE ÜÇ HATA…

- Tek tip beslenme modeli

- Uzayan günler sebebiyle geç saatte yemek yeme alışkanlığı

- Fazla meyve tüketimi

YAZ AYLARINDA VÜCUDU FERAHLATAN BESİNLER

Su, salatalık, acur, kelek

Ayran, kefir, yoğurt, süt, cacık, soğuk çorbalar

Salata ve/veya zeytinyağlı sebzeler

Kavun, karpuz, çilek, yeşil erik

Sütle veya yoğurtla yapılmış soğuk yulaf lapası

Sebze Suyu ile yapılmış detoks içecekleri

Nane, dereotu, reyhan, kuzu kulağı gibi mevsim yeşillikleri

Hindistan cevizi suyu – sütü

YAZ MEVSİMİNDE BESLENME İÇİN 10 ÖNERİ

-Soğuk şekerli meşrubatlar yerine yeşil çayı farklı şekillerde soğuk, buzlu veya karışım şeklinde tüketebilirsiniz.

-Soğuk/buzlu kahve tüketebilirsiniz. Kahve tüketimi yeterli miktarda olduğunda fayda sağlarken fazla tüketildiği takdirde vücuttan su atımını arttırabilir. Bu özellikle yaz aylarında istenmeyen bir durumdur.

-Sıvı tüketimini arttırmak ve serinlemek amacıyla soğuk çorbaları menülerinize ekleyebilirsiniz.

-Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınmalısınız; yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

-Kalori ve şeker içeriği yüksek şerbetli tatlılar yerine daha soğuk sütlü, meyveli tatlılar, dondurmaları tercih edebilirsiniz.

-Artan sıcaklıklardan dolayı besinlerin bozulma ihtimali daha fazla olacağından açıkta satılan yiyecekleri satın almaktan kaçınmalısınız.

-Fazla tuz tüketimi vücuttan su atımını arttırdığı için daha dikkatli tüketilmeli ve kişi başına günlük 5-6 gramdan fazlası tüketilmemelidir.

-Terleme miktarınız arttıkça daha fazla su tüketmelisiniz.

-Konserve salça yerine taze domates kullanmalısınız.

-Yaz meyvelerinin tüketirken içeriğindeki şeker miktarını göz ardı etmeyip çok miktarda tüketmemelisiniz.