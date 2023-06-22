Yazın korkulu rüyası güneş yanığından korunma yolları

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, yaz aylarında deniz ve kumun tadını çıkartmak için güneşte fazla kalan özellikle beyaz tenli insanların dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu.

Yazın korkulu rüyası güneş yanığından korunma yolları

İHA’nın haberine göre; Güneş ışınlarından korunmak için güneş koruyucu kullanımının önemine değinen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Güneşten koruyucuların etkisini koruyabilmesi için 2-3 saatte bir tekrarlanmaları gerekmektedir. Günde bir kez güneşten koruyucu kullanımı yeterli değildir. Güneş yanığından korunmak için doğru koruyucu kullanılmalıdır” sözlerini kullandı.

Ultraviyole ışınlarının gün ışığının olduğu tüm ortamlarda mevcut olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ekiz şunları belirtti:

“Güneş koruyucuları organik (kimyasal) ve inorganik (fiziksel) olmak üzere 2 gruba ayırmak mümkündür. Kimyasal koruyucular UV radyasyonu emerler, karmaşık moleküler etkileşimler gösterirler. Fiziksel koruyucular fiziksel olarak ışığı bloke eden ve yansıtan küçük parçacıklardan oluşur. Opak beyaz kalıntı bırakan fiziksel güneşten koruyucular görüntü açısından rahatsızlık verse de transparan güneşten koruyuculara göre daha etkilidirler”

“GÜNEŞ KORUYUCULAR 2-3 SAATTE BİR YENİLENMELİ”

Güneş koruyucularının, dışarı çıkmadan 30 dakika önce sürülmesini ve 2- 3 saatte bir yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ekiz, “Yüzme, terleme, yüzü silme ve temizleme işlemlerinden sonra güneşten koruyucuların tekrarlanması gereklidir. Güneşten koruyucuların etkisini koruyabilmesi için 2-3 saatte bir tekrarlanmaları gerekmektedir. Günde 1 kez güneş koruyucu kullanımı yeterli değildir. Güneşten koruma faktörü (SPF) değeri 30’un üzerinde olan ürünler tercih edilmelidir. Yapılan çalışmalarda 30 koruma faktörünün üzerindeki koruyucular arasında net olarak bir farklılık tespit edilmemiştir ve yaklaşık yüzde 90 ve üzeri koruma sağlar” ifadelerine yer verdi.

“SAAT 10.00-16.00 ARASINDA GÜNEŞTEN KAÇINMAMIZ GEREKİR”

Her ne kadar vücut için faydaları olsa da, aşırı derecede güneş ışığına maruz kalmanın cilt için büyük zararlara sebep olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Ekiz, şu ifadelere yer verdi:

“Bu nedenle mümkün olduğu kadar güneş ışıklarının en dik olduğu saatler olan 10.00-16.00 arasında güneşten kaçınmamız gerekir. Dışarı çıkmadan yarım saat önce mutlaka en az 30 faktör güneşten koruyucu sürülmesine özen gösterilmelidir.”

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