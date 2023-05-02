YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS 9 Nisan tarihinde gerçekleşti. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına giren adaylar YDS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?

Bu yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS geçtiğimiz ay 9 Nisan’da yapıldı. YDS’ye giren aday öğrenciler YDS sınav sonuçlarına nereden bakılacağını araştırıyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?

Bu yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS 9 Nisan tarihinde yapıldı. YDS sonuçları, YDS sınavına giren ve yabancı dil seviyelerini test etmek isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimiyle birlikte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; YDS sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

YDS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

YDS sınavına gire adaylara YDS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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