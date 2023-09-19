Yedi içti iş hesap ödemeye gelince "Dalga mı geçiyorsunuz deyip tüydü"

Elazığ’da bir kişi, pizza restoranına gidip yemek yedikten sonra hesabı ödemeden kalkıp gitti.

Yedi içti iş hesap ödemeye gelince "Dalga mı geçiyorsunuz deyip tüydü"

Elazığ’da bir kişi pizza restoranına gidip pizza ve patates yedi yanında da kola içti. emeğini yiyen kişi ardından etrafı gözetleyip mekandan hesap ödemeden uzaklaştı. Durumu fark eden restoran çalışanları hesap ödemeden kaçan kişiyi yakalandıklarında ise şahsın, "Ben bir şey yemedim" ve "Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz" sözleri ile neye uğradıklarını şaşırdı.

GÜVENLİK KAMERASI HERŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından işletme sahibi güvenlik kamerasını inceleyince gerçek ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde pizza, patates ve içecek servis edilen kişinin yemeğini yediği, etrafı gözetleyerek mekandan çıktığı ve işletme çalışanının koşarak kişinin peşinden gittiği görülüyor.

“İNSAN GİBİ AÇIM DESE KİMSE ONU AÇ BIRAKMAZ”

Pizzayı yiyip hesap ödemeden giden kişinin hakaret etmesinin kendilerini üzdüğünü dile getiren işletme sahibi Enes Akpınar, "Geçen gün bir olay yaşadık. Bir vatandaşımız gelip orta boy karışık bir pizza yedi, yanında kolasını ve patatesini istedi. Güzel bir şekilde yemeğini yiyip, sağına soluna bakıp hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödemeden gitti. Arkadaşlarımız peşinden gitti ve vatandaşı yakaladı. Durum bildirilince hakaret etti, bu durum çok zoruma gitti. Ben ve diğer esnafımız bir daha böyle bir durumla karşılaşmasın diye bu konuyu paylaşmak istedim. İnsan gibi gelip ’Açım, karnımı doyurabilir misiniz’ dese Elazığ’ın hangi esnafına giderse kimse onu aç bırakmaz. Böyle bir olayın yaşanması çok üzdü. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” dedi.

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