Yediği balık hayatını kararttı. Dört uzvu artık yok

Kaliforniya’da akşam yemeğinde balık yiyen Laura Barajas’ın hayatı karardı. Ölümle burun buruna gelen Barajas dört uzvunu kaybettiği bildirildi.

Yediği balık hayatını kararttı. Dört uzvu artık yok

Kaliforniya’da yaşayan 40 yaşındaki Laura Barajas’ın akşam yemeğinde az pişmiş balık yedikten sonra hayatı alt üst oldu.

Ölümle burun buruna gelen ve defalarca ameliyat geçirmek zorunda kalan Barajas dört uzvunu kaybetti. Az pişmiş balık yedikten sonra parmakları ve ayakları moraran Barajas, hastaneye kaldırıldı.

Balığını az pişirmekten dolayı bakteriyel bir enfeksiyona yakalanan Barajas, komaya girdi ve dört uzvunu kaybetti.

“KORKUNÇ”

Mirror'da yer alan habere göre bir çocuk annesi kadının arkadaşı Anna Messina, News 19'a “Bu hepimiz için çok ağır oldu. Korkunç. Bu hepimizin başına gelebilirdi. Neredeyse hayatını kaybediyordu. Solunum cihazı kullanıyordu. Parmakları, ayakları, alt dudağı simsiyahtı. Tam sepsis hastasıydı ve böbrekleri iflas ediyordu” dedi.

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