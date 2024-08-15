Yediğiniz an kabus başlıyor. Büyük tehlike ortaya çıktı

Günümüzde işlenmiş gıdalar, hızlı ve pratik olmaları nedeniyle sıkça tercih edildiği biliniyor. Ancak, bu tür gıdaların tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

İşlenmiş gıdaların kabızlığa neden olduğu, çeşitli uzmanlar ve bilimsel araştırmalar tarafından desteklenen bir gerçek olduğu biliniyor.

Uzman Görüşleri:

Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Demir, işlenmiş gıdaların içerdiği yüksek miktarda yağ ve şekerin de kabızlığa katkıda bulunduğunu ifade etti. Prof. Demir, "Bu tür gıdalar, bağırsak hareketlerini yavaşlatarak dışkının sertleşmesine ve geçişinin zorlaşmasına neden olabilir" şeklinde uyardı.

Diyetisyen Dr. Zeynep Kaplan ise, işlenmiş gıdaların bağırsak florasını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Dr. Kaplan, “Bağırsak florasının dengesi, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için önemlidir. İşlenmiş gıdalar, bu dengeyi bozarak kabızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabilir” dedi.

Gastroenterolog Dr. Michael Greger'a göre, işlenmiş gıdalar genellikle düşük lif içeriğine sahiptir, bu da bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına ve kabızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabileceği bildirdi.

Dr. Greger, özellikle diyet lifinden yoksun bir beslenme düzeninin kabızlığın önde gelen nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Beslenme uzmanı Dr. David Katz, işlenmiş gıdaların çoğu zaman yüksek miktarda rafine karbonhidrat, şeker ve tuz içerdiğini, bu bileşenlerin bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını engellediğini belirtti.

Dr. Katz, bağırsak sağlığının optimal seviyede tutulması için işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğini önerdi.

Bilimsel Araştırmalar:

Bu görüşler, bilimsel çalışmalarla da desteklendi. Örneğin, 2019 yılında The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, lif açısından zengin bir diyetin kabızlık riskini azalttığını, buna karşın işlenmiş gıdaların tüketiminin bu riski artırdığını gösterdi.

Çalışma, işlenmiş gıdaların içerdiği katkı maddelerinin ve düşük lif içeriğinin bağırsak hareketlerini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

İşlenmiş gıdaların tüketimi, sindirim sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve kabızlık gibi problemlere neden olabilir. Bu nedenle, dengeli bir beslenme planında doğal ve lif açısından zengin gıdaların tercih edilmesi, sağlıklı bir sindirim sistemi için kritik öneme sahip olduğu biliniyor.

Bilimsel araştırmalar da işlenmiş gıdaların kabızlığa neden olabileceğini destekledi.

2019 yılında yapılan bir çalışma, işlenmiş gıdaların düşük lif içeriği nedeniyle bağırsak hareketlerini yavaşlattığını ve kabızlık riskini artırdığını gösterdi. Bu çalışma, özellikle beyaz ekmek, beyaz makarna ve beyaz pirinç gibi işlenmiş tahılların kabızlık riskini artırdığını vurguladı.

Başka bir araştırma ise, işlenmiş gıdaların bağırsak sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini inceledi. Bu araştırma, işlenmiş gıdaların bağırsak florasını bozarak, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını engellediğini ve kabızlık gibi sorunlara yol açabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle, işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılması ve lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesi önerildi.