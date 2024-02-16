Kabızlık romatizma cilt hastalıklarına şifa oluyor. Boğmaca ve boğaz ağrılarında faydalıdır. İşte şifa deposu ot

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın bize sunduğu gıdalardan yararlanarak sağlığımızı korumayı amaçladığımız bir yaşam biçimidir.

Boğmaca ve boğaz ağrılarına iyi gelen, kabızlık romatizma ve cilt hastalıklarını tedavi eden benefşe otu, şifa kaynağı bir bitki olarak öne çıkıyor.

Benefşe otu, menekşegiller familyasına ait, tek renkli çiçekli, bir veya çok yıllık otsu bir bitkidir.

Yaprakları kalp şeklinde ve neredeyse sapı yoktur. Çoğunlukla koyu renklidir, ancak beyaz olanları da bulunur. İlkbahar mevsiminde çiçeklenir.

Benefşe otunun faydaları şunlardır:

Terletici etkisi vardır. Vücuda ferahlık verir.

Kanı arındırır. Vücuttaki toksinleri atar.

Nikris ve romatizma hastalıklarına iyi gelir.

Kabızlığı önler. Sıra hastalığında faydalıdır.

Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Lapası yaralara iyi gelir.

Menekşe yağı, egzama ve uyuz hastalıklarını iyileştirir.

Boğmaca ve boğaz ağrılarını azaltır. Sulu ishalleri de durdurur.

Benefşe otu nasıl tüketilir?

1 tatlı kaşığı benefşe otunun yaprak, sap ve çiçeklerinden oluşan karışıma 1 bardak kaynar su ilave edilir ve 10-15 dakika demlenmesi beklenir. Bu çaydan günde üç defa birer bardak içilir.