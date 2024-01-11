Basur ve kabızlık sorunlarını hafifletiyor. İşte o ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Basur ve kabızlık sorunlarını hafifletiyor. İşte o ot
İnsanların korkulu rüyası olan hemoroid ve kabızlık sorunlarını hafifleten kurtayağı otu dikkatlerden kaçmadı.

Sağlık sorunları yaşayan insanlar, artık doğal besinlere daha fazla yöneliyorlar. Bu besinlerden biri de kurtayağı otu.

Bu bitki, hem görünüşü hem de faydalarıyla çok önemli bir bitki.

Hemoroid ve kabızlık gibi insanların başını ağrıtan sorunlara iyi gelen kurtayağı otu, ilgi çekiyor.

BASUR NEDİR?

Basur veya hemoroid, makatın son kısmında, rektum ve anüs bölgesinde bulunan damarların şişmesi ve iltihaplanmasıdır. Bu damarların duvarları bazen çok genişleyerek, dışarı çıkarlar ve acı verirler. Bu durum, basur veya mayasıl olarak adlandırılır. Basurlar iç ve dış basur olarak iki gruba ayrılırlar ve şiddetlerine göre dört aşamada sınıflandırılırlar.

KABIZLIK NEDİR?

Tıbbi olarak konstipasyon denilen kabızlık, dışkılamada zorluk, azalma veya eksiklik olarak tanımlanır. Bağırsak hareketinin haftada 3’ten az olması, dışkının tam çıkmaması, ağrı ve şişkinlik gibi rahatsız edici etkileri olan kabızlık, sık görülen bir durumdur. Kabızlık, bazen bağırsak tıkanıklığı şeklinde, bazen de bağırsak hareketlerinin yavaşlaması şeklinde ortaya çıkabilir.

KURTAYAĞI OTU NEDİR?

Kurtayağı otu, kibrit otunun bir çeşididir. Yaklaşık 1 m uzunluğundadır. Başaklarından sarı bir toz elde edilir. Bu toz, kurtayağı tozu olarak bilinir ve tıpta kullanılır.

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