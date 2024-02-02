Ferahlatıcı serinletici ve kabızlık gidericidir. İşte şifa saçan bitki

Cemile Balcı
Ferahlatıcı serinletici ve kabızlık gidericidir. İşte şifa saçan bitki
Ferahlatıcı, serinletici ve kabızlık giderici bitki olarak bilinen utruçun faydaları dikkat çekti.

Sağlıklı beslenmek veya sağlık problemlerine çözüm bulmak isteyenler, doğal bitkileri keşfetmeye devam ediyorlar. Bu bitkilerden biri de utruç bitkisi.

Turunçgiller ailesinden olan utruç bitkisi, mavimsi pembe yapraklı bir ağaçtır. Meyvesi ise iri ve buruşuk kabuklu bir limon gibidir.

Utruç bitkisinin pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Serinlik ve ferahlık verir, kabızlığı önler.

Kabuklarını yutmamak kaydıyla çiğnemek, ağız kokusunu alır, diş etlerini korur.

Safra taşlarını eritir, safra kusmasını engeller.

Mide ve ciğerin ısısını düşürür, sindirimi kolaylaştırır.

Mide ve kalbi güçlendirir, çarpıntıyı azaltır.

Sıtma hastalığına karşı etkilidir.

Ağaç kavunu veya yapraklarını koklamak, baş ağrısını hafifletir, zihni açar.

Kurutulmuş meyveleri, güve istilasından korunmak için kıyafetlerin arasına koyulabilir.

Kaynatılmış suyu, evin havasını güzelleştirir, rahatlık sağlar.

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