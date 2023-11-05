Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Yeliz de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?

Yeliz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Yeliz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?

YELİZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yeliz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Çok değerli, ulu, yüce.

- Ferah, aydınlık, güzel.

YELİZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Yeliz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yeliz adını koymak caizdir.

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