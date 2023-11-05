Yeliz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Yeliz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?
YELİZ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yeliz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Çok değerli, ulu, yüce.
- Ferah, aydınlık, güzel.
YELİZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Yeliz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yeliz adını koymak caizdir.