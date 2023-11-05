Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Yeliz de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?