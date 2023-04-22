Yeliz Şar'dan duygusal veda. "5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim"

Geçtiğimiz günlerde annesi Şehriban Şule Şar'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden oyuncu Yeliz Şar, sosyal medya paylaşımıyla yürekleri sızlattı.

Yeliz Şar'dan duygusal veda. "5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim"

Annesini toprağa veren Yeliz Şar, annesine sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal sözlerle veda etti:

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Annem, dostum, sırdaşım, yol gösterenim, arkamdaki koca dağım... Seni kaybetmenin acısı tarifsiz… Bundan sonra ne olacak, nasıl gidecek bu hayat bilmiyorum. Bana tarifsiz bir sevgi yaşattığın için sana sonsuz teşekkür ederim. Tekrar dünyaya gelsem yine senin kızın olmak isterim. Sözlerim yetersiz, duygularım tarifsiz, ne desem boş çünkü geri dönüşü olmayan bir gerçekle babamla beni bırakıp gittiniz. Yattığın yer incitmesin, huzur içinde uyu meleğim. Çok şey yazmak söylemek istiyorum ama seni uğurlarken söyledim ve hergün de tekrar ederek söylüyorum. Beni gördüğünüze inanıyorum. Babamla buluştun nurlar içinde uyuyun ama ben 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim. Bana sorardın 'Öbür dünyada seni bulabilecek miyim diye düşünüyorum' derdin elbet bir gün buluşacağız anneciğim. Seni çok seviyorum çokkkk…

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