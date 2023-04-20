Oyuncu Yeliz Şar annesini son yolculuğuna uğurladı

Oyuncu Yeliz Şar’ın annesi Şehriban Şule Şar önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

Oyuncu Yeliz Şar annesini son yolculuğuna uğurladı

Editör: Osmancan EROK

Ünlü oyuncu Yeliz Şar, annesinin ölümüyle sarsıldı. Yeliz Şar’ın annesi Şehriban Şule Şar, salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

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78 yaşında vefat eden Şehriban Şule Şar için Üsküdar Şakirin Cami’nde cenaze namazı kılındı. Elinde “Kızın” yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bırakan Yeliz Şar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şar, ayakta durmakta güçlük çekti.

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Oyuncu, “Annemi daha önce kontrole götürmek istedim, kabul etmedi. Kalbini üç kez çalıştırdılar, dayanamadı. Organları iflas etti” dedi.

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DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Yeliz Şar’ın sanatçı dostları Çiğdem Batur, Volkan Severcan, yapımcı Mehmet Yiğit Alp ve aile yakınları katıldı. Şar’ı eski eşi Tolga Güleç ve bir dönem nişanlandığı Davut Güloğlu da acılı gününde yalnız bırakmadı.

Şehriban Şule Şar, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

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