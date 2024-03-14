Yeliz Yeşilmen'den eski kocası için olay yorum. 'Benim üzerime...'

Bir takipçisinin “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna “Evlilik şu an için düşünmüyorum, ancak aşık olduğumda bir ilişki mümkün olabilir. Aşka inanan biriyim ve şu anda aşık olmadığımı söyleyebilirim, ancak gelecekte ne olacağını kim bilebilir?” şeklinde cevap verdi.

Eski eşi hakkında sorulduğunda ise, “Evet, ayrıldık ama aramız iyi. Arada sırada yemek yiyoruz, tatillere çıkıyoruz ve o bazen eve gelip kalıyor. Ayrı yaşasak da birbirimizden tamamen kopamıyoruz. Üç yıldır hayatımda kimse yok ve onun hayatında kim olduğunu bilmiyorum, ancak benim için uygun birini bulmak kolay olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Yeşilmen’in bu samimi yanıtları hızla dikkat çekti ve konuşulmaya başlandı.