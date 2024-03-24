Yem karma makinesine sıkışarak can verdi

Kaynak: DHA
Yem karma makinesine sıkışarak can verdi
Aksaray'da bir çiftlikte yem karma makinesine önce kolunu daha sonra da bedenini kaptıran 53 yaşındaki işçi Mehmet Koyuncu hayatını kaybetti.

Acı ölüm anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, saat 16.00 sularında Bağlıkaya beldesinde bir çiftlikte gerçekleşti. Mehmet Koyuncu, traktöre bağlı yem karma makinesiyle çalıştığı sırada önce kolunu, ardından bedenini kaptırdı. O sırada makineden çıkan yemlerin çuvallara dolduran 2 işçi, görerek traktöre koştu ve makineyi durdurdu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Koyuncu'nun yaşamını oracıkta yitirdiğini belirledi. Talihsiz işçinin cansız bedeni makineden çıkartılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna gönderildi. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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