Müstehcen yayın yapan şüphelinin evine operasyon

Kaynak: DHA
Müstehcen yayın yapan şüphelinin evine operasyon
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapan 56 yaşındaki emekli uzman çavuş Mehmet A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayınlar yapan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışmaya girişti. Yapılan incelemede Mehmet A.'nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı tespit edildi. Ekipler psikolojik problemleri sebebiyle malulen uzman çavuşluktan emekli olduğu belirtilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi.

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Mehmet A., müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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