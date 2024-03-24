Galatasaray uzatmada yıkıldı. Seri sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında; Galatasaray Ekmas, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 85-85 berabere tamamlandı. Onvo Büyükçekmece Basketbol; Galatasaray Ekmas'ı birinci uzatma bölümü sonunda 101-96 mağlup etti.

Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 12. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray Ekmas bu maça kadar ligde çıktığı son üç karşılaşmayı kazanmayı başarmıştı. Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa ve Bursaspor İnfo Yatırım'ı mağlup eden Sarı-Kırmızılılar en son 11 Şubat'ta Anadolu Efes'e 95-92 mağlup olmuştu.

Galatasaray Ekmas: 96 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 101

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar, Dee Bost 28, Göksenin Köksal 2, McCormack 15, Sadık Emir Kabaca 20, Walden 5, Karahan Efeoğlu 8, Halilovic 7, Prepelic 11, Rafi Ömer Oralkan

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 27, Perez 15, Leon Apaydın, Bruinsma 13, Emircan Koşut 10, Franke 20, Thomas 12, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2

1. Periyot: 27-18

Devre: 44-43

3. Periyot: 65-67

Normal süre: 85-85

Beş faulle çıkanlar: 37.38 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray Ekmas)