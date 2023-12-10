Yemek pişirirken bunları yapmayın

Yemek pişirirken yapılan en önemli hatalar nelerdir? İşte yanıtı...

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Yemek pişirirken bunları yapmayın

Yemek pişirirken yapılan yanlışlar hem sağlığınızı hem de yediğiniz yemeğin tadını etkiliyor. İşte yemeklerinizi pişirirken dikkat etmeniz gerekenler...

HEMEN PİŞİRMEYİN

Buzdolabınızdan çıkardığınız yiyeceklerinizi hemen pişirmemelisiniz. Özellikle et, balık ve tavuk gibi yiyecekleri bir süre bekletmenizde fayda var.

DOĞRU ALETLER KULLANIN

Yemeğinizi pişirmeden önce kullandığınız malzemeler de çok önemlidir. Uygun yiyeceklere uyan malzemeleri kullanmalısınız. Sarımsak gibi malzemelere küçük bıçaklar kullanmanız gerekirken, etlerinizi keserken farklı boyutlardaki bıçaklara ihtiyaç duyarsınız.

TARİFLERİ MUTLAKA OKUYUN

Pişireceğiniz yemeği daha önce hiç yapmadıysanız tarifteki bilgilerden ve yönlendirmeden şaşmamanızı öneririz. Önce tarifi dikkatli bir şekilde okumalı ve bu tarif doğrultusunda hazırlayıp pişirmelisiniz.

2. ÇÖP KOVANIZ YANINIZDA OLSUN

Mutfağınızın dağılmaması için çöp kovanızı yanınızdan ayırmayın. Kullandığınız her yiyecek ya da malzeme sonrası çöplerini kovasına koymalısınız.

TADINA BAKMAYI UNUTMAYIN

Pişirdiğiniz yemeğin tadına sık sık bakmayı unutmayın. Tadında herhangi bir eksiklik ya da lezzetsizlik varsa eklemeler yapabilirsiniz.



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