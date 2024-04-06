Yemek yaparken apartmanı yakıyordu

İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesinde meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre, apartmanda yaşayan bir vatandaş, yemek yaptığı esnada yangın çıkardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay sonrası evin balkonunda çıkan yangın için soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, apartmanda maddi hasar oluştu.