1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yanarak öldü

Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yanarak öldü

İzmir’in Kınık ilçesinde mutfakta yemek yapmak isterken bir anda ocak ateşinden elbiseleri tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 22:28
Takip Et

Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yanarak öldü

Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yanarak öldü
+
Aa
-



Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Kınık ilçesi Yukarı Mahalle Sulu Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 97 yaşındaki Şahinaz Önem, evde yemek yapmak istedi. Mutfağa giren yaşlı kadın, yemeği yaptığı anda ocaktan parlayan alevle elbiseleri tutuşmaya başladı. Evden dumanların geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumunun ağır olduğu belirlenen 97 yaşındaki kadın ambulans ile Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
2
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
3
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
4
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
5
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
6
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿ Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
7
﻿ Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
﻿ Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
﻿Hindistan'da kimya fabrikasında patlama sonrası yangın: 2 ölü, 14 yaralı
﻿Hindistan'da kimya fabrikasında patlama sonrası yangın: 2 ölü, 14 yaralı
﻿Hindistan'da kimya fabrikasında patlama sonrası yangın: 2 ölü, 14 yaralı
﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
﻿Yüksekova’da boş arazide bekçi ölü bulundu 
﻿Yüksekova’da boş arazide bekçi ölü bulundu 
﻿Yüksekova’da boş arazide bekçi ölü bulundu 
﻿Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
﻿Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
﻿Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.