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Yemek yediği arkadaşını plajda öldürdü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 06:50
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Yemek yediği arkadaşını plajda öldürdü

Yemek yediği arkadaşını plajda öldürdü
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İHA'nın haberine göre, olay Kadınlar Denizi Mahallesi'nde plaj bölgesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyen Mehmet Mustafa Baker (32) ile R.K., yemekleri bittikten sonra restorandan ayrıldı. 

Plaj bölgesine inen ikili arasında sebebi henüz belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında belinden silahını çıkartan R.K., Mehmet Mustafa Baker’i kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. 

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Baker'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Hastanede tedavi altına alınan Baker, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetten sonra kayıplara karışan R.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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