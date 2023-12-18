Yemeksepeti'nin sahibi dev şirketten Türkiye kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Yemeksepeti'nin sahibi dev şirketten Türkiye kararı
Almanya'nın dev yemek teslimat şirketi Delivery Hero, Türkiye'deki ofisini kapatacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine Yemeksepeti'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Almanya'nın gıda teslimat alanındaki dev şirketi Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını açıkladı, şirket aynı zamanda Berlin'de bulunan ana merkezlerinde de çalışan sayısının azaltılacağını belirtti

Alman devi Delivery Hero, şirketinden yapılan açıklamada Berlin'deki ana merkezde ve küresel hizmet birimlerinde çalışan kişi sayısının bu yıl içerisinde yüzde 13 azaltıldığı duyuruldu.

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'YEMEKSEPETİ'NİN FAALİYETLERİNİ ETKİLEMEMEKTEDİR'

Yemeksepeti yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı. Kararın teknoloji AR&GE merkezlerinin faaliyetlerini sonlandırmayla ilgili olduğunu Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili olmadığını ve Yemeksepeti’nin faaliyetlerini etkilemediğine dikkat çekildi.

Yemeksepeti'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Delivery Hero, platformunda ve hızlı ticaret iş kolunda küresel ölçekte hizmet kalitesini ve verimliliği artırma, sürdürülebilir büyüme odağı uyarınca Tayvan ve Türkiye’deki teknoloji AR&GE merkezlerinin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştur. Karar, Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili değildir ve Yemeksepeti’nin faaliyetlerini etkilememektedir. Yemeksepeti, Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü olarak faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir.”

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