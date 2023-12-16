Petrol devi pılıyı pırtıyı topladı gidiyor. Yatırımcılar şaşkına döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Petrol devi pılıyı pırtıyı topladı gidiyor. Yatırımcılar şaşkına döndü
Akaryakıt devlerinden Shell, 75 yıldır hizmet verdiği Pakistan'dan çekilme kararı almasının ardından Almanya'daki yatırımlarını da satmaya hazırlanıyor. BP Türkiye'deki haklarını da Petrol Ofisi'ne satacağını duyurmuştu.

Halktv'nin haberine göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden bazılarının pazar değiştirmesine neden oluyor.

Bunlardan biri de Shell, 75 yıllık Pakistan macerasına son veriyor. Shell, Pakistan’daki işlerini bıraktığını duyurduktan sonra, Almanya’daki bir rafinerisini de elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Shell, 1912’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren BP’nin de Petrol Ofisi’ne sattığı ülkedeki varlıklarından vazgeçti. Shell, Doğu Almanya’da PCK Schwedt adlı bir rafineride yüzde 37,5 paya sahip.

Shell, bu payı Prax Group adlı bir İngiliz şirketine devretmek için anlaştığını açıkladı. Satışın 2024 yılının başında tamamlanması planlanıyor. Satışın finansal detayları ise henüz bilinmiyor.

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