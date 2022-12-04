﻿Yemen'de 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki mayınları temizlemek için başlattığı Mayın Temizleme Projesinin (MASAM) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin farklı bölgelerinde mayın ve mühimmat temizleme çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kasım başından bu yana 5 bin 84 mayın ve patlamamış mühimmatı temizledi.

Buna göre, Ağustos 2018'den bu yana, ülke genelinde döşenen mayın ve mühimmatlardan toplam 375 bin 302'si kontrollü şekilde imha edildi.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.