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Yemen'de okula düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 23:16
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Yemen'de okula düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü

Yemen'de okula düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
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(AA) - Yemen hükümetine bağlı "Sevra Net" sitesi yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hacce'nin Hayran ilçesinde yer alan Deyr Köyü yakınlarındaki "Es-Selam Okulu"na saldırı düzenlenmesiyle ilgili İran destekli Husileri suçladı.

Haberde, "Husi milisler, ders sırasında Selam Okulunu İHA ile bombaladı." ifadesine yer verildi.

Saldırı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 3 çocuğun yaralandığı aktarıldı.

Husiler henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinin büyük kısmı Husilerin kontrolü altındayken, hükümet güçleri Hayran dahil olmak üzere bazı bölgelerde denetimi sağlamış durumda.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

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