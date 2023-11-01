Yemen’den İsrail’e füze yağdı. Orta Doğu’da korkulan oluyor

İsrail ile HAMAS arasında çıkan çatışmalar şiddetlenirken, tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Savaşın diğer devletlere yayılıp yayılmayacağı merak konusu olurken, Yemen’den korkutan haber geldi.

Yemen'de Suudi Arabistan'la savaşan İran destekli Husi hareketi, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bir basın toplantısı düzenleyen Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Filistin'in Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen İsrail'i çok sayıda füze ve İHA'larla hedef aldıklarını söyledi.

"İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek için bugün üçüncü kez saldırı düzenlediklerini" iddia eden Seri, İsrail'in saldırıları duruncaya kadar İHA ve füzeli saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.

İsrail ordusu, Kızıldeniz’den İsrail'e atılan karadan karaya füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

MISIR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Yemen'in savaşa girmesinin ardından bir dikkat çeken açıklama da Mısır'dan geldi. Mısır yerel medyasında yer alan habere göre Medbuli, El-Ariş kentindeki 101’inci Tabur Karargahı’nda bazı askeri yetkililerin yanı sıra bölgedeki Arap kabilelerinin liderleriyle bir araya geldi.

2014’ten bu yana Sina Yarımadası’nda yapılan yatırımlara ve bölgenin Mısır için önemine değinen Medbuli, “Tarih boyunca, antik Mısır uygarlığından bu yana Mısır ve Nil Nehri'ne yönelik bir tehdit ve saldırı söz konusu olmuştur.” ifadesini kullandı.

MISIR: "MİLYONLARCA CAN FEDA ETMEYE HAZIRIZ"

Sina’nın, tüm Mısır halkı için ayrı bir önem ve değere sahip olduğunu belirten Medbuli, “Biz Mısırlılar, Sina topraklarındaki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız. Mısır, hiçbir şeyin kendisine dayatılmasına izin vermeyecek. Bölgesel meselelerin bizim aleyhimize tasfiye edilmesine veya çözümlenmesine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Öte yandan Refah Sınır Kapısı'nın önünde de basına açıklama yapan Medbuli, Gazze Şeridi'ndeki sivillere uygulanan toplu cezalandırma politikasına karşı olduklarını ve krizin ilk gününden bu yana bu insani krizin çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.

Tüm dünyayı "her iki taraftan da (Filistin-İsrail) sivillerin öldürülmesini kınamaya" çağıran Medbuli, "Bir tarafın diğerine üstünlüğü veya bir özelliği yoktur, herkes eşittir. Masum sivillerin ölmesine hepimiz karşıyız." dedi.