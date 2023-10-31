İsrail en büyük saldırılarından birini bugün Cibaliya Kampı'na gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Bugün Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurarak bugüne kadar yaptığı saldırıların en büyüğünü gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
31 Ekim 2023 Salı
İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Bugün Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurarak bugüne kadar yaptığı saldırıların en büyüğünü gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Bugün Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurarak bugüne kadar yaptığı saldırıların en büyüğünü gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.