İsrail en büyük saldırılarından birini bugün Cibaliya Kampı'na gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Bugün Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurarak bugüne kadar yaptığı saldırıların en büyüğünü gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.