Yemen'in kuzeyindeki sel felaketinde 24 kişi kayboldu

Husilere ait Al Masirah televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolündeki Mahvit’te şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde 24 kişi kayboldu. Mahvit’e bağlı Mulhan beldesinde ise sel ve heyelan nedeniyle 7 ev ve 4 dükkan yıkıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Yemen’de son haftalarda etkili olan sel felaketinin 51 bin aileyi etkilediğini ve bunların çoğunun yerinden edilenlerden oluştuğunu bildirdi.

Sellerden en çok Marib ve Hacce şehirlerinin etkilendiği, diğer bölgelerdeki hasar değerlendirme raporlarının ise henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

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