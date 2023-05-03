Akit binasındaki skandal ortaya çıktı: Yangına sebep olan kiracı imalathane ruhsatsız çalışıyormuş

Editör: Oğuz OK



Geçtiğimiz perşembe günü Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin alt katındaki halı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın yaklaşık 60 saat sonra söndürüldü.



Yeni Akit gazetesi ise İstanbul İtfaiyesi’nin yangını seyretmekle suçlayarak “Ekrem’den Akit’e 2. zulüm” başlıklı bir haber yayınladı.







YENİ AKİT: İTFAİYENİN LAKAYT MÜDAHALESİ

Haberde şu ifadelere yer verildi:



“2021’de Akit Medya’yı haciz yoluyla susturmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu defa da yangına seyirci kaldı. Kendisine bağlı itfaiye ekiplerinin yetersiz donanımla müdahalesi, erken saatlerde kontrol altına alınabilecek yangını büyütürken, Bay Ekrem bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi.”



“CHP’li İBB yönetiminin iş bilmezliği yüzünden Akit gazetesi ve Akit TV’nin ofislerinin yer aldığı merkez binamızda bulunan halı fabrikasında çıkan yangını önce seyreden, ardından bahçe sular gibi sulayan ve yangını söndürme köpüklerini yere döken itfaiyenin lakayt müdahalesi, binamızın yangına teslim olmasını yol açtı. Su sıkmaktan aciz ve koordinasyondan habersiz olan itfaiyenin yetersiz müdahalesi sonucu değerli yüz milyonlarca lirayı bulan Akit TV stüdyoları, görüntü cihazları ve reji odası tamamen yanarken, gazetemizin servisleri de kullanılamaz hale geldi.”







RUHSATSIZ VE MÜHÜRLÜ İMALATHANE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, sosyal medya hesabından Akit'in haberini alıntılayarak yanıt verdi.



Yazıcı, itfaiye raporunu paylaşarak yangına sebep olan kiracı halı imalathanesinin ruhsatız ve mühürlü bir şekilde çalıştığını açıkladı.



“Biz söndürdüğümüz yangının hesabını veririz de siz itfaiye raporu olumsuz, ruhsatsız ve mühürlü bir kiracınızın çalışmasına göz yummanın hesabını verebilir misiniz!” diyen Yazıcı, şöyle devam etti:



“Ülkenin en seçkin itfaiye teşkilatının fedakar personelini, yangınla ilgili tek deneyimi ‘seyretmek’ olan, haddini bilme konusunda eksikleri olduğunu gördüğüm kendini bilmezlere yedirmem.”

İTFAİYE RAPORU OLUMSUZ KİRACINIZ NEDEN FAALİYETTEYDİ?

İstanbul İtfaiyesi sadece İstanbul’da değil, yurdun her yerinde yangında, selde, depremde kendisini ispat etmiştir. Mezkur yangında da üzerine düşeni fedakarca yerine getirmiş, yüzlerce araç ve 609 personeli ile müdahale ederek yangını söndürmüştür.



Siz asıl şuna cevap verin: İtfaiye raporu olumsuz olan, dolayısı ile ruhsatı olmayan, bu sebeple mühürlenen kiracınız neden faaliyetteydi? Bu durumu şikayet eden çevre esnaf üzerinde kim baskı kurdu?”

Olumsuz itfaiye raporu

“TÜM YASALARI ÇİĞNEYİP UYGUNSUZ KOŞULLARDA ÇALIŞARAK YANGINA YOL AÇAN İŞYERİ”

Yazıcı, devamında olumsuz itfaiye raporunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:



“Şimdi, tüm yasaları çiğneyip uygunsuz koşullarda çalışarak yangına yol açan işyerine 2 satır yazmayıp, itfaiyeye laf etmeye çalışsan da ilgili bakana şikayet edip jet hızıyla müfettiş göndertmiş olsan da 309 yıllık çınardan yaprak dahi kopartamayacağınızı bilin!”

AKİT’İN MANŞETİNİN ARDINDAN İBB’YE MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da Yazıcı'ın paylaşımını alıntılayarak, "Genel Sekreter Yardımcımız Murat Bey işin aslını burada anlatmış. Akit’in manşetinin ardından bugün İBB’ye soruşturma için mülkiye müfettişi gönderildi. Geçen yıl Ege ve Akdeniz’deki yangınları, depremde İskenderun Limanı yangınını söndüren, enkazdan 558 vatandaşımızı sağ kurtaran, 7/24 hayatı pahasına çalışan İstanbul İtfaiyesi’ne ve çalışanlarına yönelik bu yaklaşımları vicdanlara havale ediyoruz." dedi.





İtfaiye ekiplerinin yaşadıkları yorgunluk, yangını söndürmelerinin ardından kameralara böyle yansıdı.







