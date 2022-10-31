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  • Beşiktaş taraftarının 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' demesi rahatsız etmişti. Akit'e en kallavi cevap Oğuzhan Uğur'dan g

Beşiktaş taraftarının 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' demesi rahatsız etmişti. Akit'e en kallavi cevap Oğuzhan Uğur'dan geldi

Yeni Akit Gazetesi, Beşiktaş taraftarının 'yaşa Mustafa Kemal Paşa Yyşa' sloganlarını atmasından rahatsız olup "Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler" başlıklı bir haber paylaştı. Habere en kallavi yanıtı Oğuzhan Uğur verdi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:15
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Yeni Akit Gazetesi, Beşiktaş taraftarını İzmir Marşı söylediği için eleştirmişti. Oğuzhan Uğur "stadın değil, komple arsanın sahibini anmışlar" dedi

Beşiktaş taraftarının 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' demesi rahatsız etmişti. Akit'e en kallavi cevap Oğuzhan Uğur'dan geldi
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İktidara yakın Yeni Akit Gazetesi, yapmış olduğu bir haberle sosyal medyada gündem oldu. Ümraniyespor’la karşılaşmada İzmir Marşı'nı söyleyen Beşiktaş taraftarı Yeni Akit Gazetesi tarafından hedef alındı.

29 Ekim'i coşkuyla kutlamak isteyen taraftarın söylediği İzmir Marşı’nı hedef gösteren Yeni Akit, "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullanarak taraftarın tepkisini çekti.

Sosyal medya kanalı üzerinden yaptığı programlarla olduğu kadar gündeme dair paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Uğur Yeni Akit’in yapmış olduğu bu haberi eleştirdi.

Twitter hesabından Uğur yaptığı paylaşımda Dark Web’in paylaşmış olduğu “Yandaş Akit, İzmir Marşı’nı okuyan Beşiktaş taraftarını hedef aldı: “Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Onlar ‘yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa’ dediler” ifadelerini alıntılayarak Retweet yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Ne var bunda? İnsanlar stadın değil, komple arsanın sahibini anmışlar işte.

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A.Aydın
31.10.2022 13:08
Kimse cebinden birşey yapmadı, Milletin parasıyla yapılan da Millete aittir.Yanaşacak başka şeyler bulun.  
 
osman
31.10.2022 12:58
Bu nasıl bir yayın organı bu ülkenin kurucusuna neden bu kadar muhalif bunun bir sebebi olmalı açıklasalarda bizde bilsek  
 
Kur'an'a uyun
31.10.2022 12:48
Bu akit tam bir,M.Kemal karşıtı.Hayatlarina girsen,ne kadar Kur'an öğretilerine uyuyorlar acaba?Ya da ,Kur'an öğretilerine uymayan hatta istismar edenlere,neden destek veriyorlar?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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