Beşiktaş taraftarının 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' demesi rahatsız etmişti. Akit'e en kallavi cevap Oğuzhan Uğur'dan geldi

İktidara yakın Yeni Akit Gazetesi, yapmış olduğu bir haberle sosyal medyada gündem oldu. Ümraniyespor’la karşılaşmada İzmir Marşı'nı söyleyen Beşiktaş taraftarı Yeni Akit Gazetesi tarafından hedef alındı.

29 Ekim'i coşkuyla kutlamak isteyen taraftarın söylediği İzmir Marşı’nı hedef gösteren Yeni Akit, "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullanarak taraftarın tepkisini çekti.

Sosyal medya kanalı üzerinden yaptığı programlarla olduğu kadar gündeme dair paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Uğur Yeni Akit’in yapmış olduğu bu haberi eleştirdi.

Twitter hesabından Uğur yaptığı paylaşımda Dark Web’in paylaşmış olduğu “Yandaş Akit, İzmir Marşı’nı okuyan Beşiktaş taraftarını hedef aldı: “Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Onlar ‘yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa’ dediler” ifadelerini alıntılayarak Retweet yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Ne var bunda? İnsanlar stadın değil, komple arsanın sahibini anmışlar işte.