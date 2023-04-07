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Otomobili alalı 2 saat olmuştu. Yol kenarındaki tarlaya uçtular

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin kazadan 2 saat önce satın alındığı öğrenildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:58
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Yeni arabalarıyla tarlaya uçtular

Otomobili alalı 2 saat olmuştu. Yol kenarındaki tarlaya uçtular
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu. Kazanın şiddetiyle 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan otomobili İzmir'den 2 saat önce satın alan yaralıların Kütahya'ya doğru gittikleri öğrenildi.

İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada; İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan İlkay İlhan idaresindeki otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karayolunda savrulduktan sonra yol kenarındaki bariyerleri aşıp tarlaya uçtu.

BİRİ AĞIR İKİ YARALI

Kaza sebebiyle araç sürücüsü İlkay İlhan yaralanırken, yolcu olarak bulunan İbrahim Çalışkan araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan ağır yaralı İbrahim Çalışkan'ı sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkan şoför İlkay İlhan olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı İbrahim Çalışkan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı Çalışkan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OTOMOBİLİ 2 SAAT ÖNCE SATIN ALMIŞLAR

Öte yandan kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan sürücüsü İlkah İlhan'ın, otomobili yaklaşık 2 saat önce İzmir'den satın aldıkları ve memleketleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine dönmek üzere seyir halinde oldukları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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