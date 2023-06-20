Yeni asgari ücretin ardından 'Ekmek 10 TL olsun' başvurusu

Yeni asgari ücretin ardından İstanbul’daki fırıncılardan ekmeğin 10 TL olması için başvuru yapmaya hazırlandıkları ortaya çıktı.

Yeni asgari ücretin ardından 'Ekmek 10 TL olsun' başvurusu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL oldu.

İLK ZAM HABERİ EKMEKTEN GELDİ

Asgari ücrete yapılacak zammın açıklanmasının hemen ardından tüm ürünlerde zam furyası başladı. İlk zam haberi ise ekmekten geldi.

Buğday hasadındaki ihracat sebebi ile dünyadaki tahıl krizinin de belirli dönemdeki etkisi sebebi ile fırıncılar ekmek fiyatlarına zam talebini aktarıyor. Ekmeğe zam kağıdayken bazı illerde listeler yenilenmeye başlandı.

Birçok yerde 5 TL olan ekmeğin de 10 TL'yi göreceği düşünülüyor. Şanlıurfa'da ise daha önce 6 liradan satılan ekmek, 4 lira birden zam yapılarak 10 liraya yükseltildi.

İSTANBUL'DA ZAM BAŞVURUSU

Şanlıurfa’da yapılan zammın diğer illerde de kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Ekmek fiyatının 10 liraya çıkarılması beklenen bir diğer il olan İstanbul’da ise fırıncılar bir çuval unun şu anda 640 TL indirme parasının da 6 TL olduğuna dikkat çekerek zammın mecbur olduklarını vurguladı.

İstanbul’da da kısa süre içerisinde ekmeğin 10 lira olması bekleniyor.

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